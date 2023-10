Apresentador Neto provoca atacante Deyverson após vitória do Corinthians diante do Cuiabá; vídeo

A vitória do Corinthians-SP, por 1 a 0, diante do Cuiabá-MT, pelo Brasileirão, rendeu provocação do apresentador Craque Neto ao atacante Deyverson. O apresentador publicou um vídeo nas redes sociais comemorando o triunfo do Timão e citando o jogador e o Cuiabá.

ASSISTA

“Aleluia, aleluia, aleluia. Ganhamos do Cuiabá. Que bom que ganhamos do Deyverzinho, que falou que ia fazer gol. Parabéns ao Gil, que jogou muita bola. Gol do Romero e a primeira vitória do Mano Menezes. Parabéns", falou o apresentador.

Atacante Deyverson é polêmico e havia dito que marcaria gol contra o Corinthians (Divulgação / flickr Cuiabá)

A vitória do Corinthians deu uma “aliviada” na crise e afastou o Timão da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O triunfo também colocou um ponto final no jejum de vitórias do clube, que não vencia há 10 jogos, com seis derrotas e quatro empates. Com os três pontos conquistados contra o Cuiabá, o Corinthians ocupa agora a 13ª posição na tabela, distante seis pontos do primeiro clube do Z-4.