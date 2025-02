Remo x Santa Rosa: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/02) pelo Parazão

Remo x Santa Rosa disputam nesta domingo (16/02) a 6° rodada do Parazão 2025. O jogo começará às 17h (horário de Brasília), no Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA). Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Remo x Santa Rosa ao vivo?

A partida ​​poderá ser assistida pela TV Cultura (PA) e pelo canal Esporte na Cultura, no Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Leão lidera invicto o Parazão e acumula um total de 4 vitórias, 1 empate, 15 gols marcados e 2 gols sofridos.

Já o Santa Rosa está em 9° lugar e soma 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 5 gols marcados e 8 gols sofridos.

Remo x Santa Rosa: prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Kadu, Rafael Castro, Klaus, Reynaldo e Sávio (Edson Kauã); Jaderson, Pavani; Maxwell, Felipe Vizeu e Ytalo (Pedro Rocha). Técnico: Rodrigo Santana.

Santa Rosa: Fernando Caixeta; Cristian Moura, Diego Macedo, Davi e João Vitor; Otávio, Ameixa e Yuri; Adauto, Rogerinho e Flavinho. Técnico: Thiago Eduardo.

FICHA TÉCNICA

Remo x Santa Rosa

Campeonato Paraense

Local: Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA)

Data/Horário: 16 de fevereiro de 2025, 17h