Fluminense x Nova Iguaçu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/02) pelo Carioca

Fluminense x Nova Iguaçu disputam hoje, domingo (16/02), a 10° rodada do Campeonato Carioca. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Nova Iguaçu ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Band, pelo Premiere e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Fluminense soma no Campeonato Carioca um total de 11 pontos, 2 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados e 7 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já o Nova Iguaçu acumula na competição 13 pontos, 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 6 gols marcados e 6 gols sofridos. A equipe também registrou 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Fluminense x Nova Iguaçu: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Thiago Santos, Fuentes; Martinelli, Hércules, Arias; Riquelme, Canobbio, Cano. Técnico: Mano Menezes.

Nova Iguaçu: Lucas Maticoli, Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Renan, Ramon Pereira, Fernandinho, Igor Guilherme, João Lucas, Xandinho, Victor Rangel, Andrey Dias. Técnico: Carlos Vitor.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Nova Iguaçu

Campeonato Carioca

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 16 de fevereiro de 2025, 16h