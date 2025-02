NBA All-Star: veja onde assistir ao vivo, escalações, horários e detalhes dos jogos de hoje (16/02)

Chuck's Global Stars, Kenny's Young Stars, Candence's Rising Stars e Shaq's OGs jogarão às 22h20 (horário de Brasília) de hoje (16/02) as partidas All-Star da NBA. O evento, dividido em duas etapas, encerra o All-Star Weekend e ocorrerá no Chase Center, em San Francisco, Califórnia. Confira onde assistir aos jogos ao vivo:

O que é e como funciona o All-Star Weekend da NBA?

O All-Star Weekend é um evento anual da NBA que reúne o Celebrity Game, o Rising Stars Challange, o All Star Saturday Night e o All-Star Game.

No Celebrity Game, jogadores famosos aposentados, escolhidos por votação popular e interna da NBA, se dividem entre dois times e duelam entre si. Já o Rising Stars Challange reúne jogadores novatos que têm mostrado desempenho e potencial na atual temporada.

O All Star Saturday Night é composto pelo Desafio de Habilidades, a Competição de Três Pontos e o Torneio de Enterradas, todos disputados por atletas famosos.

Em 2025, o formato do All-Star Game sofreu mudanças significativas. Em vez de duas equipes, os 24 jogadores selecionados foram divididos em três times de oito atletas cada. Além disso, um quarto time, composto pelos Rising Stars da liga, também participará do minitorneio. O sistema de disputa prevê duas semifinais, com os vencedores avançando para a grande decisão. Cada partida será vencida pelo primeiro time a atingir 40 pontos.

Os ex-jogadores da NBA Shaquille O’Neal, Charles "Chuck" Barkley e Kenny Smith atuarão como general managers de três times e serão responsáveis pela formação dos elencos. Candace Parker, ex-jogadora da WNBA, liderará a equipe formada pelas estrelas em ascensão.

Onde assistir as partidas All-Star ao vivo ?

As partidas All-Star podem ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 2 e pelo serviço de streaming Disney+, a partir das 22h (horário de Brasília).

Jogos e horários do All-Star Game

Chuck's Global Stars x Kenny's Young Stars - 22h20 - ESPN 2 e Disney+ Candence's Rising Stars x Shaq's OGs - 23h10 - ESPN 2 e Disney+ Final do NBA All-Star - 00h - ESPN 2 e Disney+

Escalações

Chuck's Global Stars: Shai Gilgeous-Alexander (OKC Thunder), Nikola Jokic (Nuggets), Donovan Mitchell (Cavalliers), Alperen Sengun (Rockets), Pascal Siakam (Pacers), Karl-Anthony Towns (Knicks), Victor Wembanyama (Spurs) e Trae Young (Hawks). Técnico: Charles "Chuck" Barkley.

Kenny's Young Stars: Jalen Brunson (Knicks), Cade Cunningham (Pistons), Anthony Edwards (Timberwolves), Darius Garland (Cavaliers), Tyler Herro (Miami Heat), Jaren Jackson (Grizzlies), Evan Mobley (Cavaliers) e Jalen Williams (OKC Thunder). Técnico: Kenny Smith.

Shaq's OGs: Jaylen Brown (Celtics), Stephen Curry (Warriors), Kevin Durant (Suns), James Harden (Clippers), Kyrie Irving (Mavericks), LeBron James (Lakers), Damian Lillard (Bucks) e Jayson Tatum (Celtics). Técnico: Shaquille O’Neal.

Candence's Rising Stars: Sem informações. Técnica: Candace Parker.

Desfalques

Serão desfalques confirmados: Anthony Davis (Mavericks), que jogaria pelo Shaq's OG; e Giannis Antetokounmpo (Bucks), que disputaria pelos Chuck's Global Stars.

Ficha técnica

All-Star Games

NBA

Local: Chase Center, em San Francisco, Califórnia

Data/Horário: 16 de fevereiro de 2025, às 22h20