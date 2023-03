Remo x Paysandu: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (29/03) pela Copa Verde

As equipes Remo x Paysandu disputam nesta quarta-feira (29/03) a volta da semifinal da Copa Verde. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Remo x Paysandu ao vivo?

A partida Remo x Paysandu pode ser assistida ao vivo pelos canais de Youtube RemoTV e PapãoTV, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Remo x Paysandu​ chegam para o jogo?

O Remo iniciou na competição vencendo Humaitá por 4 a 1. Nas quartas de final, o time superou São Raimundo com uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 3 a 0.

Já o Paysandu venceu Real Ariquemes por 3 a 0 nas oitavas de final. A equipe então eliminou Princesa do Solimões nos pênaltis após dois empates sem gols.

A partida de ida do Re-Pa ocorreu no domingo (26/03) e terminou com a vitória do Remo por 1 a 0.

Prováveis Escalações

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Ivo, Diego Guerra e Leonan; Anderson Uchôa, Paulinho Curuá e Pablo Roberto; Pedro Vitor, Jean Silva e Muriqui. Técnico: Marcelo Cabo.

Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos, Henríquez Bocanegra, Wanderson e Eltinho; Jiménez, João Pedro (Rithely) e Ricardinho; Vicente, Bruno Alves e Mário Sérgio. Técnico Márcio Fernandes.

FICHA TÉCNICA

Remo x Paysandu

Copa Verde

Local: Estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA)

Data/Horário: 29 de março de 2023, 20h