Bragantino x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e o horário do jogo amistoso de hoje (29/03)

As seleções Red Bull Bragantino x Cruzeiro disputam nesta quarta-feira (29/03) um jogo amistoso. A partida começa às 19h (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Confira onde assistir ao vivo e as prováveis escalações:

Onde assistir Bragantino x Cruzeiro ao vivo?

A partida Bragantino x Cruzeiro pode ser assistida ao vivo pelo canal de Youtube do Bragantino e do Cruzeiro, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Bragantino x Cruzeiro chegam para o jogo?

No Campeonato Paulista, RB Bragantino liderou o Grupo A com 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Depois, eliminou Botafogo-SP por 2 a 0 e foi eliminado por Água Santa nos pênaltis após empate de 1 a 1.

Já Cruzeiro liderou o Grupo C do Campeonato Mineiro com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O time foi então eliminado por América-MG na semifinal da competição após duas derrotas.

Prováveis escalações

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Lucas Cunhas, Natan e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes e Bruninho; Artur, Sorriso e Alerrandro. Técnico: Pedro Caixinha.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Richard (Ian Luccas e Filipe Machado), Neto Moura (Ramiro) e Nikão; Wesley, Mateus Vital e Gilberto. Técnico: Pepa.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino x Cruzeiro

Amistoso de clubes

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data/Horário: 29 de março de 2023, 19h