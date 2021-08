Remo recebe dois carros da CBF como premiação por finais de 2020

O Remo recebeu nesta segunda-feira (16) dois carros como premiações de ter chegado as finais da Série C do Brasileiro e da Copa Verde - nas edições de referentes ao calendário de 2020. A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Fábio Bentes, em contato com Oliberal.com.

"Foram premiações por ser finalista da Copa Verde e Brasileiro. Todos os finalistas das competições nacionais ganham. Vamos dar uso aos automóveis, não podemos vender. Serão utilizados para serviços no Baenão e na sede", afirmou o mandatário azulino.

Fábio Bentes ainda ressaltou que o carro que o Remo recebeu durante a pandemia, no ano passado, também da CBF, fica com os treinadores que chegam ao clube. "Eles [treinadores] sempre pedem [um carro], agora economizamos com aluguel", finalizou.

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)