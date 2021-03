Remo e Paysandu lamentam morte do jornalista esportivo Ronaldo Porto

O jornalismo esportivo do Pará perdeu Ronaldo Porto, aos 69 anos, por complicações da covid-19. Ele faleceu neste domingo (14), em um hospital particular em Belém, onde estava internado há semanas. A dupla Re-Pa lamentaram a morte de Ronaldo Porto, que narrou gols inesquecíveis de Leão e Papão.

O Remo publicou em seu perfil no Twitter uma nota, lamentando o falecimento de Ronaldo, que também era ex-conselheiro do clube.

“O Clube do Remo lamenta profundamente o falecimento do jornalista e ex-conselheiro azulino, Ronaldo Porto. Desejamos muita força aos familiares, amigos e colegas de trabalho desse grande profissional”, publicou.

O Paysandu também publicou uma nota em seu site oficial e relembrou gols que Ronaldo Porto narrou, como os títulos dos brasileiros da Série B de 1991, 2001 e da vitória diante do Boca Juniors da Argentina, pela Libertadores de 2003.

O Paysandu Sport Club lamenta profundamente o falecimento do cronista esportivo Ronaldo Porto, que também era sócio remido do clube. A instituição se solidariza com seus familiares e amigos. Obrigado por ter contado as maiores glórias da nossa história com tanto profissionalismo. Descanse em paz, Ronaldo Porto. Nossos sentimentos aos seus familiares, amigos e admiradores”.

Ronaldo Porto Trabalhava no Grupo Rede Brasil Amazônia de comunicação (RBA). Além do rádio, ele também apresentava programas na TV e tinha uma coluna no jornal.