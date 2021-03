Morre o jornalista Ronaldo Porto, vítima da covid-19

O jornalista Ronaldo Porto, do Grupo Rede Brasil Amazônia (RBA), morreu no início da manhã deste domingo (14), vítima da covid-19. Ele estava internado há semanas em um hospital particular de Belém em estado grave e, neste sábado (13), apresentou uma piora significativa e não resistiu.

Desde que foi internado, em fevereiro, o jornalista teve altos e baixos em seu estado clínico. Na última quinta-feira (11), o boletim médico do hospital informou que ele havia apresentado uma melhora no quadro e que os rins já estavam respondendo bem ao tratamento. A sedação foi reduzida e a expectativa dos médicos era que Ronaldo acordasse em breve.

No entanto, neste sábado o apresentador teve uma queda brusca de pressão arterial. Segundo o último boletim divulgado pelo hospital, a equipe médica teve que aumentar a dosagem das medicações. As plaquetas caíram muito e os leucócitos já estavam em 3.000, muito abaixo do valor normal, que é de 4.500 a 11.000.

Aida de acordo com o hospital, também foi detectado que o sangue do jornalista estava com alto grau de acidez e que ele estava utilizando 100% do oxigênio fornecido pelos aparelhos. Já não era mais possível fazer hemodiálise como deveria em função da pressão.

Carreira

Ronaldo Napoleão de Araújo Porto tinha 68 anos e era jornalista, apresentador, radialista, narrador e bacharel em direito, e também já havia atuado como professor universitário. Iniciou a carreira em 1969, produzindo reportagens para a Rádio Marajoara.

Como narrador, se destacou na Rádio Clube, onde era conhecido como "40 Graus". Narrou a histórica vitória do Paysandu contra o Boca Juniors no estádio La Bombonera, na Argentina, pela Taça Libertadores da América. Atualmente, apresentava programas na TV RBA, além de atuar em coberturas esportivas.

Repercussão

Por meio do Twitter, a TV RBA publicou uma nota lamentando a morte do apresentador. Veja:

Com tristeza, lamentamos informar que perdemos o nosso companheiro de longa jornada, Ronaldo Porto. Uma enorme perda pra todos nós. O grande amigo, excelente profissional e homem de bom coração nos deixou hoje pela manhã, 14.

.

.

.#luto #gruporba pic.twitter.com/SmLa8FXO2c — Rede Brasil Amazônia (@RBATVBelem) March 14, 2021



O Clube do Remo e o Paysandu também se solidarizaram com a partida de Ronaldo Porto. Confira:

O Clube do Remo lamenta profundamente o falecimento do jornalista e ex-conselheiro azulino, Ronaldo Porto.

Desejamos muita força aos familiares, amigos e colegas de trabalho deste grande profissional. — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) March 14, 2021