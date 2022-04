Real Sociedad x Barcelona: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (21/04) pela La Liga

As equipes Real Sociedad x Barcelona entram em campo às 16h30 (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (21/04), para disputar a 33° rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. A partida ocorre no Estádio Anoeta, em San Sebastián. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Real Sociedad x Barcelona ao vivo?

A partida Real Sociedad x Barcelona pode ser acompanhada ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como Real Sociedad x Barcelona chegam para o jogo?

Real Sociedad está em 6° lugar no Campeonato Espanhol e acumula 15 vitórias, 10 empates e 7 derrotas, além de 32 gols marcados e 30 gols sofridos. A equipe está invicta há 5 partidas.

Já Barcelona ocupa a 3° posição da La Liga e já passou por 17 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. Seu saldo de gols é feito por 60 gols marcados contra 32 gols sofridos. Antes de sua derrota por 1 a 0 para o Cádiz na segunda-feira (18/04), a equipe estava em uma sequência de 7 vitórias pelo Campeonato Espanhol.

Prováveis escalações

Real Sociedad: A. Remiro; D. Rico, Le Normand, Elorza, Gorosabel; David Silva, M. Merino, Zubimendi, Rafael do Nascimento; Sorloth, Isak. Técnico: Imanol Alguacil.

Barcelona: Ter Stegen; Dest, E. Garcia, Lenglet, Jordi Alba; F. De Jong, Busquets, Gavi; Dembele, Depay, F. Torres. Técnico: Xavi.

Ficha técnica - Real Sociedad x Barcelona

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Anoeta, em San Sebastián

Data/horário: 21 de abril de 2022, às 16h30