Cádiz x Athletic Bilbao: onde assistir ao vivo e qual o horário do jogo de hoje (21/04) pela La Liga

As equipes Cádiz x Athletic Bilbao entram em campo hoje, quinta-feira (21/04), para disputar a 33° rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. A partida tem início às 15h (horário de Brasília), no Estádio Nuevo Mirandilla, em Cádis. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Cádiz x Athletic Bilbao ao vivo?

A partida Cádiz x Athletic Bilbao pode ser acompanhada ao vivo pelo canal ESPN 3 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como Cádiz x Athletic Bilbao chegam para o jogo?

Cádiz está na 17° posição da La Liga, última antes da zona de rebaixamento. Até agora, a equipe já registrou 6 vitórias, 13 empates e 13 derrotas, além de 27 gols marcados e 43 gols sofridos. Seus últimos 5 jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já Athletic Bilbao é o 8° colocado da competição e soma 11 vitórias, 12 empates e 9 derrotas. Seu saldo de gols é dividido em 36 gols marcados e 32 gols sofridos. Nas suas últimas 5 partidas, a equipe passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Prováveis escalações

Cádiz: J. Ledesma; A. Espino, Fali, L. Hernandez, Parra Artal; A. Iglesias, J. M. Serrano, J. Jonsson, Salvi; R. Sobrino, L. Perez. Técnico: Sergio.

Athletic Bilbao: U. Simon; Petxa, D. Vivian, Y. Alvarez, Berchiche; Berenguer, Vesga, U. Vencedor, Iker Goni; O. Sancet, I. Williams. Técnico: Marcelino.

Ficha técnica - Cádiz x Athletic Bilbao

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Nuevo Mirandilla, em Cádis

Data/horário: 21 de abril de 2022, às 15h