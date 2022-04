Espanyol x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (21/04) pela La Liga

As equipes Espanyol x Rayo Vallecano entram em campo hoje, quinta-feira (21/04), para disputar a 33° rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. A partida inicia às 14h (horário de Brasília), no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Espanyol x Rayo Vallecano ao vivo?

A partida Espanyol x Rayo Vallecano pode ser acompanhada ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como Espanyol x Rayo Vallecano chegam para o jogo?

Espanyol está no 12° lugar da La Liga e soma 10 vitórias, 9 empates, 13 derrotas, 37 gols marcados e 44 gols sofridos. Nas suas últimas 5 partidas, a equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já Rayo Vallecano ocupa a 15° posição e já passou por 9 vitórias, 7 empates e 15 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 32 gols marcados contra 38 gols sofridos. A equipe não vence há 13 partidas.

Prováveis escalações

Espanyol: Diego Rodriguez; A. Pedrosa, Leandro Sasia, Sergi Sola, F. Calero; T. Vilhena, Darder, Bare, O. Regano; J. Puado, R. De Tomas. Técnico: Vicente Moreno.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Maras, Catena, F. Garcia; Palazon, Comesana, O. Valentín, A. Garcia; Nteka, S. Guardiola. Técnico: Andoni Iraola.

Ficha técnica - Espanyol x Rayo Vallecano

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona

Data/horário: 21 de abril de 2022, às 14h