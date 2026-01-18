Real Sociedad x Barcelona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/01) por La Liga

Real Sociedad x Barcelona disputam hoje, domingo (18/01), a 20° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo acontecerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Anoeta, em San Sebastián, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Real Sociedad x Barcelona ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Barcelona lidera La Liga e acumula um total de 16 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 53 gols marcados e 20 gols sofridos. O time está em uma sequência de 9 vitórias pela competição.

Já o Real Sociedad está em 13° lugar com 5 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 24 gols marcados e 27 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Real Sociedad x Barcelona: prováveis escalações

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Martin, Gomez; Soler, Turrientes; Kubo, Mendez, Guedes; Oyarzabal. Técnico: Pellegrino Matarazzo.

Barcelona: E. Garcia; Kounde, Cubarsi, E. Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermin, Raphinha; Torres. Técnico: Hansi Flick.

FICHA TÉCNICA

Real Sociedad x Barcelona

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Anoeta, em San Sebastián, Espanha

Data/Horário: 18 de janeiro de 2026, 17h