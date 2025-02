Real Madrid x City: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (19/02) pela Champions League

Real Madrid x Manchester City disputam hoje, quarta-feira (19/02), a volta dos playoffs da Champions League. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Real Madrid x City ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Manchester City ficou em 22° lugar ao final da Champions League com 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 18 gols marcados e 14 gols sofridos.

Já o Real Madrid terminou em 11° lugar durante a primeira fase e acumulou nessa 5 vitórias, 3 derrotas, 20 gols marcados e 12 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Real Madrid por 3 a 2.

Real Madrid x City: prováveis escalações

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger e Ferland Mendy; Eduardo Camavinga e Aurélien Tchouaméni; Rodrygo, Jude Bellingham e Vinícius Jr; Kylian Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Manchester City: Ederson; Matheus Nunes, Rúben Dias, Nathan Aké e Josko Gvardiol; Nico González; Savinho, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne e Omar Marmoush; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Manchester City

Champions League

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha

Data/Horário: 19 de fevereiro de 2025, 17h