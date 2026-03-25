Real Madrid x Barcelona: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (25) pela Liga dos Campeões Feminino Real Madrid e Barcelona jogam pela Champions League Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 25.03.26 13h45 O Barcelona liderou a primeira fase com 5 pontos a mais que o Real Madrid (X/ @FCBfemeni) Real Madrid x Barcelona disputam hoje, quarta-feira (25/03), as quartas de final da Champions League Feminina 2026. O jogo inicia às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Real Madrid x Barcelona ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pela ESPN 4, a partir das 14h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Barcelona liderou invicto a primeira fase da Champions Feminina e acumulou um total de 5 vitórias, 1 empate, 20 gols marcados e 3 gols sofridos. A equipe foi direto às quartas de final. Já o Real Madrid terminou a primeira fase em 7° lugar e somou 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 13 gols marcados e 7 gols sofridos. Nas oitavas de final, o time eliminou Paris FC. Real Madrid x Barcelona: prováveis escalações Real Madrid: Misa; Navarro, Mendez, Lakrar, Holmgaard; Weir, Toletti, Dabritz; Del Castillo, Caicedo, Redondo. Barcelona: Coll; Battle, Paredes, Camara, Brugts; Lopez, Guijarro, Putellas; Graham Hansen, Pina, Pajor. FICHA TÉCNICA Real Madrid x Barcelona Liga dos Campeões Feminina 2026 Local: Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri, Espanha Data/Horário: 25 de março de 2026, 14h45