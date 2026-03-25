O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Real Madrid x Barcelona: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (25) pela Liga dos Campeões Feminino

Real Madrid e Barcelona jogam pela Champions League Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
O Barcelona liderou a primeira fase com 5 pontos a mais que o Real Madrid (X/ @FCBfemeni)

Real Madrid x Barcelona disputam hoje, quarta-feira (25/03), as quartas de final da Champions League Feminina 2026. O jogo inicia às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Real Madrid x Barcelona ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pela ESPN 4, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Barcelona liderou invicto a primeira fase da Champions Feminina e acumulou um total de 5 vitórias, 1 empate, 20 gols marcados e 3 gols sofridos. A equipe foi direto às quartas de final.

Já o Real Madrid terminou a primeira fase em 7° lugar e somou 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 13 gols marcados e 7 gols sofridos. Nas oitavas de final, o time eliminou Paris FC.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira

Real Madrid x Barcelona: prováveis escalações

Real Madrid: Misa; Navarro, Mendez, Lakrar, Holmgaard; Weir, Toletti, Dabritz; Del Castillo, Caicedo, Redondo.

Barcelona: Coll; Battle, Paredes, Camara, Brugts; Lopez, Guijarro, Putellas; Graham Hansen, Pina, Pajor.

FICHA TÉCNICA
Real Madrid x Barcelona
Liga dos Campeões Feminina 2026
Local: Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri, Espanha
Data/Horário: 25 de março de 2026, 14h45

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo

29.03.26 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste sábado

28.03.26 7h00

JOGO AMISTOSO

Marrocos x Equador: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (27/03)

Marrocos e Equador jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

27.03.26 16h15

JOGO AMISTOSO

Suíça x Alemanha: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (27/03)

Suíça e Alemanha jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

27.03.26 15h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo

29.03.26 7h00

futebol

Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada

Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C

29.03.26 9h00

Futebol

Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte

Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão

29.03.26 8h00

Torcedor morre ao tentar mudar de setor pulando a grade na reinauguração do Estádio Azteca

28.03.26 23h58

