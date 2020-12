Re-Pa: CBF escala arbitragem mineira para o clássico entre Remo e Paysandu na Série C

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta quinta-feira (10) a arbitragem para o primeiro Re-Pa da segunda fase da Série C. Com um trio mineiro, o árbitro principal é Felipe Fernandes de Lima (MG). Já os assistentes são Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG). O quarto árbitro é o paraense Djonaltan Costa de Araújo.

Vale lembrar que o clássico ocorre no domingo, dia 20 de dezembro, às 18h, no Estádio do Mangueirão. Assim como em todos os jogos de Remo e Paysandu na Série C, a partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.