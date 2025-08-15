Racing x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/08) pelo Campeonato Argentino

Racing Club x Tigre disputam hoje, sexta-feira (15/08), pela 5° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo começará às 21h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Racing x Tigre ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Tigre e Racing somam 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas pelo Grupo A do Campeonato Argentino.

Durante a primeira fase, Racing somou 9 vitórias, 1 empate e 6 derrotas, enquanto Tigre acumulou 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas.

Racing x Tigre: prováveis escalações

Racing: Gabriel Arias (Facundo Cambeses); Agustín Garcia Basso, Franco Pardo (Marco Di Cesare), Nazareno Colombo; Facundo Mura, Richard Sánchez, Martín Barrios, Ignacio Rodríguez; Luciano Vietto (Ramiro Degregorio), Elías Torres, Tomás Conechny. Técnico: Gustavo Costas.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Diego Sosa; Santiago González, Bruno Leyes; Jabes Saralegui, Julián López, Sebastián Medina; Ignacio Russo. Técnico: Diego Dabove.

FICHA TÉCNICA

Racing Club x Tigre

Campeonato Argentino

Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina

Data/Horário: 15 de agosto de 2025, 21h