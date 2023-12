Quem vai cair? Bahia, Santos e Vasco disputam última rodada para evitar rebaixamento à Série B

A última rodada do Campeonato Brasileiro reserva fortes emoções para torcedores de Bahia, Santos e Vasco, que travam uma batalha intensa para escapar do rebaixamento para a Série B. Um dos três vai se juntar a Goiás, Coritiba e América-MG, que não têm mais chances de deixar o Z4.

Os três times entram em campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), como mandantes e necessitam de resultados distintos em busca da salvação. Confira a seguir:

Santos

O Santos, ocupando a 15ª posição com 43 pontos, enfrenta o Fortaleza na Vila Belmiro. Com uma situação relativamente confortável, o Peixe pode garantir a permanência na elite do futebol brasileiro vencendo o confronto. Mesmo perdendo, o Santos escapa da queda em algumas condições, como o Bahia ou o Vasco não vencerem seus jogos.

Vasco

O Vasco, em 16º lugar com 42 pontos, encara o Red Bull Bragantino em São Januário. O Cruz-Maltino depende apenas de si mesmo para evitar a Série B, vencendo o Bragantino. Em caso de empate, é preciso torcer para que o Bahia não vença.

Bahia

O Bahia, em situação mais delicada na zona de rebaixamento, enfrenta o Atlético-MG na Fonte Nova. Além de vencer, o Tricolor precisa torcer contra vitórias do Santos e Vasco, contando também com uma combinação de resultados.

Desempate

Como todos os times envolvidos têm o mesmo número de vitórias, o saldo de gols pode ser determinante. Nesse quesito, o Bahia tem vantagem, com um saldo de -6, enquanto o Vasco tem -11 e o Santos, -24.

Ainda sem definição, a quarta equipe a ser rebaixada será decidida nesta quarta-feira, juntando-se a América-MG, Coritiba e Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro. O palco está montado para uma noite de intensas emoções e reviravoltas no cenário do futebol nacional.