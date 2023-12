Atacante do América-MG cobra 'Pix' após marcar dois gols contra o Bahia; clube apura o caso

Renato Marques marcou dois gols na vitória do América-MG sobre o Bahia, 3 a 2. Depois do apito final, o atleta de 19 anos usou a internet e comentou em uma postagem do humorista Dihh Lopes, "cobrando" um pix que havia sido prometido.

“Faz o pix, irmão”, escreveu o atacante.

Comentário do atleta na publicação que deu origem à investigação. (Reprodução)

Dihh Lopes, a outra ponta, é torcedor do Santos e antes do jogo havia anunciado que pagaria R$ 50 mil a qualquer jogador do América que marcasse contra o Bahia, rival direto do Santos na luta contra o rebaixamento.

O América-MG já entrou em campo rebaixado, deixando o Bahia em situação também incômoda, na 17ª posição, o primeiro da zona de rebaixamento. Além disso, já havia expressado descontentamento com ações de torcedores que estavam fazendo transações financeiras (pix) nas contas do clube.

Na última rodada, marcada para quarta-feira, o Bahia precisa vencer o Atlético-MG em Salvador e torcer por resultados desfavoráveis de seus rivais diretos para evitar o rebaixamento.