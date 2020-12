'Quem perde um gol desse no clássico merece uma surra', diz Júnior Baiano sobre lance de Camacho

O ex-zagueiro Júnior Baiano analisou o lance envolvendo Camacho e Tiago Volpi no clássico entre Corinthians e São Paulo no último domingo, vencido pelo Timão. Para ele, é inaceitável a chance perdida pelo volante corintiano, que estava com gol praticamente aberto.

- Na minha época, o bicho ia pegar. Mas, quem perde um gol desse no clássico precisa tomar uma surra. No vestiário eu ia falar que não dá para perder um gol desse - disse Júnior Baiano durante o programa "Arena SBT", na última segunda.

Apesar do gol perdido, o Corinthians, 9º colocado do Campeonato Brasileiro, venceu por 1 a 0 e aumentou o tabu contra líder São Paulo. Já são 13 jogos sem perder para o rival na Neo Química Arena.