Quatro jogos agitam rodada do Parazão no interior do estado; veja quais são

Além do confronto entre Águia de Marabá e Paysandu, outras quatro partidas movimentam a 2ª rodada do Campeonato Paraense pelo interior do estado. Neste sábado (25), São Francisco, Castanhal, Capitão Poço, Cametá, Bragantino, Santa Rosa, Independente e Tuna Luso entram em campo.

O primeiro duelo do dia será entre São Francisco e Castanhal, no Ninho do Japiim, às 10h. A partida colocará frente a frente equipes em momentos distintos no campeonato. Enquanto o São Francisco – que ainda se recupera do baque de ter perdido uma vaga na Copa do Brasil – foi derrotado na estreia, o Castanhal busca a segunda vitória consecutiva, após vencer o Caeté na primeira rodada.

No mesmo horário, Capitão Poço e Cametá se enfrentam no estádio Rufinão, em Capitão Poço. A partida marca a estreia da Laranja Mecânica como mandante na Primeira Divisão estadual. O duelo reúne equipes que perderam na rodada de abertura e precisam de reabilitação. Enquanto o Capitão Poço foi goleado pelo Paysandu, na Curuzu, o Cametá foi derrotado fora de casa pelo Águia de Marabá.

À tarde, às 15h30, o Bragantino recebe o Santa Rosa no Diogão, precisando conquistar seus primeiros pontos no torneio. Na estreia, o Tubarão foi derrotado pela Tuna Luso por 2 a 1. O Santa Rosa, por sua vez, também sofreu um revés na rodada inicial, perdendo em casa para o Independente de Tucuruí.

Um pouco mais tarde, às 16h, é a vez do Galo Elétrico entrar em campo contra a Tuna Luso, no Navegantão, em Tucuruí. Diferentemente do confronto anterior, ambas as equipes venceram na rodada inaugural. Quem somar mais três pontos pode alcançar a liderança do campeonato.