PSG x Le Havre: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/11) pela Ligue 1

Paris Saint-Germain x Le Havre disputam hoje, sábado (22/11), a 13° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo inicia às 17h05 (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, França. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSG x Le Havre ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Paris Saint-Germain é o 3° colocado da Ligue 1 e acumula 8 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 24 gols marcados e 11 gols sofridos. O time está invicto há 9 rodadas do Campeonato.

Já Le Havre ocupa a 12° posição com 3 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 13 gols marcados e 17 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empates e 1 derrota.

PSG x Le Havre: prováveis escalações

PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho e Lucas Hernandez; Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz; Lee, Kvaratskhelia e Mayulu. Técnico: Luis Enrique.

Le Havre: Diaw; Nego, Sangante, Lloris, Yanis Zouaoui; Ayumu Seko, Ndiaye, Touré, Kechta; Mambimbi e Soumaré. Técnico: Didier Digard.

FICHA TÉCNICA

Paris Saint-Germain x Le Havre

Ligue 1

Local: Parc des Princes, em Paris, França

Data/Horário: 22 de novembro de 2025, 17h15