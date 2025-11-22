PSG x Le Havre: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/11) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Le Havre jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 22.11.25 16h15 PSG soma 13 pontos a mais que Le Havre na Ligue 1 (L. Valroff/ PSG) Paris Saint-Germain x Le Havre disputam hoje, sábado (22/11), a 13° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo inicia às 17h05 (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, França. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir PSG x Le Havre ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Paris Saint-Germain é o 3° colocado da Ligue 1 e acumula 8 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 24 gols marcados e 11 gols sofridos. O time está invicto há 9 rodadas do Campeonato. Já Le Havre ocupa a 12° posição com 3 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 13 gols marcados e 17 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empates e 1 derrota. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (22/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Lanús x Atlético: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Copa Sudamericana hoje (22/11) Lanús e Atlético-MG jogam pela final Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo PSG x Le Havre: prováveis escalações PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho e Lucas Hernandez; Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz; Lee, Kvaratskhelia e Mayulu. Técnico: Luis Enrique. Le Havre: Diaw; Nego, Sangante, Lloris, Yanis Zouaoui; Ayumu Seko, Ndiaye, Touré, Kechta; Mambimbi e Soumaré. Técnico: Didier Digard. FICHA TÉCNICA Paris Saint-Germain x Le Havre Ligue 1 Local: Parc des Princes, em Paris, França Data/Horário: 22 de novembro de 2025, 17h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Le Havre PSG paris saint-germain jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A italiana Torino x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/11) pelo Campeonato Italiano Torino e Como jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.11.25 13h30 AFC Champions League Al-Duhail x Al-ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (24/11) pela Liga dos Campeões AFC Al Duhail e Al ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 24.11.25 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (24/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Italiano, Premier League, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 24.11.25 7h00 Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Brasilerão Cruzeiro e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 23.11.25 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44