Lanús x Atlético: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Copa Sudamericana hoje (22/11) Lanús e Atlético-MG jogam pela final Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 22.11.25 15h00 Nas semifinais, o Atlético eliminou o Independiente DV e o Lanús superou a Univ de Chile (Pedro Souza/ Atlético) Lanús x Atlético-MG disputam hoje, sábado (22/11), a final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Lanús x Atlético ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo SBT, Paramount+, ESPN e Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Lanús liderou invicto o Grupo G da Copa Sulamericana e acumulou um total de 3 vitórias e 3 empates. Nas oitavas e quartas de final, a equipe superou a Central Córdoba nos pênaltis após uma derrota e uma vitória de 1 a 0; e venceu o Fluminense com uma vitória de 1 a 0 e um empate de 1 a 1. O time eliminou Universidad de Chile nas semifinais após um empate de 2 a 2 e uma vitória de 1 a 0. Já o Atlético Mineiro ficou em 2° lugar no Grupo H da Sudamericana e acumulou 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Nas oitavas e quartas de final, o time eliminou o Godoy Cruz com uma vitória de 2 a 1 e outra de 1 a 0; e o Bolívar, após um empate de 2 a 2 e uma vitória de 1 a 0. A equipe então superou Independiente del Valle após um empate de 1 a 1 e uma vitória de 3 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (22/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Lanús x Atlético MG: prováveis escalações Lanús: Losada; Perez, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo, Salvio; Marcelino Moreno, Carrera and Castillo. Técnico: Mauricio Pellegrino. Galo: Everson; Saravia, Júnior Alonso, Vitor Hugo; Scarpa, Alexsander, Igor Gomes, Bernard, Guilherme Arana; Dudu and Rony. Técnico: Jorge Sampaoli. FICHA TÉCNICA Lanús x Atlético Mineiro Copa Sudamericana 2025 Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai Data/Horário: 22 de novembro de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Atlético-MG Lanús Copa Sudamericana 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A italiana Torino x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/11) pelo Campeonato Italiano Torino e Como jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.11.25 13h30 AFC Champions League Al-Duhail x Al-ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (24/11) pela Liga dos Campeões AFC Al Duhail e Al ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 24.11.25 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (24/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Italiano, Premier League, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 24.11.25 7h00 Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Brasilerão Cruzeiro e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 23.11.25 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44