Lanús x Atlético: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Copa Sudamericana hoje (22/11)

Lanús x Atlético-MG disputam hoje, sábado (22/11), a final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lanús x Atlético ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SBT, Paramount+, ESPN e Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Lanús liderou invicto o Grupo G da Copa Sulamericana e acumulou um total de 3 vitórias e 3 empates. Nas oitavas e quartas de final, a equipe superou a Central Córdoba nos pênaltis após uma derrota e uma vitória de 1 a 0; e venceu o Fluminense com uma vitória de 1 a 0 e um empate de 1 a 1. O time eliminou Universidad de Chile nas semifinais após um empate de 2 a 2 e uma vitória de 1 a 0.

Já o Atlético Mineiro ficou em 2° lugar no Grupo H da Sudamericana e acumulou 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Nas oitavas e quartas de final, o time eliminou o Godoy Cruz com uma vitória de 2 a 1 e outra de 1 a 0; e o Bolívar, após um empate de 2 a 2 e uma vitória de 1 a 0. A equipe então superou Independiente del Valle após um empate de 1 a 1 e uma vitória de 3 a 1.

VEJA MAIS

Lanús x Atlético MG: prováveis escalações

Lanús: Losada; Perez, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo, Salvio; Marcelino Moreno, Carrera and Castillo. Técnico: Mauricio Pellegrino.

Galo: Everson; Saravia, Júnior Alonso, Vitor Hugo; Scarpa, Alexsander, Igor Gomes, Bernard, Guilherme Arana; Dudu and Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.

FICHA TÉCNICA

Lanús x Atlético Mineiro

Copa Sudamericana 2025

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai

Data/Horário: 22 de novembro de 2025, 17h