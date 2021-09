Próximo adversário do Paysandu na Série C conta com jogadores que defenderam a dupla Re-Pa

O Ferroviário (CE), próximo adversário do Papão na Série C do Campeonato Brasileiro, tem no elenco cinco jogadores com passagens por Remo e Paysandu. Quatro atletas já defenderam a camisa do Leão e um jogou pelo Bicola. A próxima segunda (13) marca o reencontro de jogadores com ex-adversário e ex-clube.

Na equipe, o Ferroviário conta com o volante Wesley Dias, ex-Paysandu; os meias Felipe Macena e Dioguinho, os atacantes Augusto e Edson Cariús, que são ex-Remo.

O volante Wesley Dias, que foi campeão paraense com o Papão, em 2017, chegou a fazer 30 jogos e marcar dois gols. Pelo Remo, o meia Felipe Macena jogou em 2015, fez 18 partidas e balançou a rede uma vez.

O meia Dioguinho é o caçula no elenco do Ferroviário (CE) e ainda está vinculado ao Remo. O atacante Augusto, estava no elenco azulino que subiu para Série B no final do ano passado. O jogador fez 14 jogos com a camisa do Leão e marcou um gol, este em cima do Paysandu.

Por último, o atacante Edson Cariús, que começou a atual temporada no Remo, mas por conta de problemas com a torcida, decidiu rescindir o contrato. Naquele momento, o time azulino estava enfrentando uma má fase e segundo o jogador, ele foi ameaçado. Pelo Leão, Cariús fez 19 partidas e marcou dois gols.