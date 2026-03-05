Capa Jornal Amazônia
Projeto realiza nova clínica avaliativa para jovens atletas em Belém

Evento esportivo busca identificar talentos e encaminhar jogadores para avaliações em clubes parceiros

O Liberal
fonte

O evento trará oportunidade para aqueles que desejam seguir na carreira do futebol. (Oswaldo Forte - O Liberal)

Belém vai receber a segunda edição da clínica avaliativa do projeto M7 Select, iniciativa voltada à observação e desenvolvimento de jovens talentos do futebol. A ação tem como objetivo identificar atletas promissores e encaminhá-los para avaliações em clubes parceiros no país.

A proposta do evento é oferecer um diagnóstico técnico detalhado, conduzido por profissionais com experiência em departamentos de captação de grandes clubes do futebol brasileiro. Entre os especialistas envolvidos está o analista técnico Ricardo Oliveira, que já atuou em processos de observação de atletas em equipes como Corinthians, São Paulo, Fluminense e Fortaleza.

De acordo com a organização, a primeira edição da clínica, realizada em dezembro de 2025, contou com a participação de 30 atletas das categorias sub-13 a sub-16. Desse grupo, 13 jogadores foram selecionados para avaliações oficiais e encaminhados para oportunidades em clubes parceiros.

Ainda segundo o balanço do projeto, dez atletas participaram de uma imersão esportiva em Fortaleza no início deste ano e foram aprovados nas avaliações realizadas pelos clubes envolvidos.

A nova etapa em Belém pretende ampliar o número de jovens observados e reforçar o trabalho de captação de talentos, oferecendo orientação técnica e possíveis caminhos para o desenvolvimento de carreira no futebol.

Futebol
