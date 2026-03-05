Projeto realiza nova clínica avaliativa para jovens atletas em Belém Evento esportivo busca identificar talentos e encaminhar jogadores para avaliações em clubes parceiros O Liberal 05.03.26 20h01 O evento trará oportunidade para aqueles que desejam seguir na carreira do futebol. (Oswaldo Forte - O Liberal) Belém vai receber a segunda edição da clínica avaliativa do projeto M7 Select, iniciativa voltada à observação e desenvolvimento de jovens talentos do futebol. A ação tem como objetivo identificar atletas promissores e encaminhá-los para avaliações em clubes parceiros no país. A proposta do evento é oferecer um diagnóstico técnico detalhado, conduzido por profissionais com experiência em departamentos de captação de grandes clubes do futebol brasileiro. Entre os especialistas envolvidos está o analista técnico Ricardo Oliveira, que já atuou em processos de observação de atletas em equipes como Corinthians, São Paulo, Fluminense e Fortaleza. VEJA MAIS Inscrições para peneira de futsal do Remo estão abertas; saiba mais Seletiva será para as categorias sub-6 ao sub-15 Paysandu abre inscrições para peneira da base de futsal do clube; veja como participar Seleção contempla crianças e adolescente entre sete e 19 anos Paysandu abre pré-temporada com peneira interna e coloca sub-20 à prova por vagas no time principal Dos atletas integrados ao elenco principal, praticamente todo o time titular que disputou as quartas de final da Copa do Brasil sub-20 esteve presente na reapresentação De acordo com a organização, a primeira edição da clínica, realizada em dezembro de 2025, contou com a participação de 30 atletas das categorias sub-13 a sub-16. Desse grupo, 13 jogadores foram selecionados para avaliações oficiais e encaminhados para oportunidades em clubes parceiros. Ainda segundo o balanço do projeto, dez atletas participaram de uma imersão esportiva em Fortaleza no início deste ano e foram aprovados nas avaliações realizadas pelos clubes envolvidos. A nova etapa em Belém pretende ampliar o número de jovens observados e reforçar o trabalho de captação de talentos, oferecendo orientação técnica e possíveis caminhos para o desenvolvimento de carreira no futebol. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol m7 select jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Sul-Americana América de Cali x Bucaramanga: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (05) pela Copa Sulamericana América de Cali e Atlético Bucaramanga jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja onde assistir o jogo ao vivo 05.03.26 20h30 Copa do Brasil Juventude x Guaporé: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/03) pela Copa do Brasil Juventude e Guaporé jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 05.03.26 20h30 Copa Sul-Americana Cienciano x Melgar: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (05/03) pela Copa Sulamericana Cienciano e Melgar jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja onde assistir o jogo ao vivo 05.03.26 20h30 Copa Libertadores da América Juventud x Independiente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/03) pela Libertadores Juventud e Independiente de Medellín jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 05.03.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Diego Hernández é suspenso pelo TJD-PA e está fora do Re-Pa; Remo busca recurso Punição foi definida com base no lance que resultou no cartão vermelho do atacante durante o clássico disputado ainda na fase inicial do Parazão. 05.03.26 12h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (05/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Inglês, Copa Sulamericana, Série A saudita e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira 05.03.26 7h00 ESPORTES Dá tempo? Veja como serão os primeiros dias de Léo Condé no Remo Novo técnico azulino chega a Belém na sexta-feira (6) e terá menos de 48 horas para preparar o time para o clássico decisivo contra o Paysandu 05.03.26 8h05 FUTEBOL Ex-jogador do Remo morre aos 53 anos após parada cardiorrespiratória O ex-atleta de futebol Reinaldo Aleluia estava tratando de um problema crônico nos rins 05.03.26 17h29