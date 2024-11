Projeto do novo estádio do Flamengo foi apresentado aos sócios e impressiona; veja imagens

Sócios do Flamengo se reuniram na noite desta sexta-feira, na sede da Gávea, para conhecer o projeto de construção do futuro estádio no terreno do Gasômetro, adquirido neste ano. A previsão é que as obras sejam finalizadas no tempo para a inauguração, programada para 15 de novembro de 2029.

O estudo apresentado inclui as bases iniciais de arquitetura e engenharia, fornecendo detalhes sobre o conceito do estádio.

O investimento total previsto é de R$ 1,93 bilhão, englobando custos com a aquisição do terreno, estudos do solo, descontaminação, terraplanagem, fundações, estrutura, instalações, estacionamento, cobertura, gramado e paisagismo.

Para os sócios, o Flamengo revelou que o estádio terá 60 metros de altura, equivalente a um prédio de 20 andares, com 27 elevadores e 16 rampas para facilitar o acesso interno. Com essa altura, o projeto supera o Maracanã e o estádio do Real Madrid.

A capacidade total será de 77.923 espectadores, incluindo aproximadamente 24 mil lugares em áreas populares nos setores norte e sul, posicionados atrás dos gols. Dentro desse total, 8.813 assentos serão destinados às áreas vips (12%) e 3.086 aos camarotes (4%).

O projeto prevê uma proximidade significativa entre o gramado e as arquibancadas, com uma distância de apenas 6,81 metros, uma das menores do país. O estádio contará ainda com 6.200m² de painéis de LED, incluindo um painel central com visão 360º. No entorno, será criada uma área com telão para reunir os torcedores em dias de evento.

A acústica foi outro ponto destacado. A arquibancada norte, onde vencer a torcida do Flamengo, terá condições de amplificação o som em 16 decibéis acima do nível de um estádio padrão.

Para a área destinada aos visitantes, foi planejado um modelo flexível, que permite ajustes na capacidade de acordo com o jogo. As configurações variam de 1.053 a 8.832 lugares.

O clube apresentou aos sócios o plano financeiro para viabilizar a construção, que espera arrecadar após finalização, cerca de R$ 2.467 bilhões, oriundos de várias fontes de receitas:

- Naming rights, avaliado em R$ 1,5 bilhão em 20 anos.

- Venda antecipada de 1.000 cadeiras perpétuas, avaliada em R$ 187 milhões.

- Venda antecipada de 5.000 cadeiras por 5 anos, avaliada em R$ 183 milhões.

- Venda antecipada de 28 camarotes por 5 anos, avaliada em R$ 100 milhões.

- Potencial construtivo da Gávea, avaliado em R$ 497 milhões.

Foram explicados também os planos para eventos e serviços. O clube planeja oferecer 25 mil m² de espaços comerciais e para eventos, cinco restaurantes e bares com funcionamento diário, além de cinco megalojas e lojas oficiais do Flamengo. A proposta é manter essas atividades em operação durante todos os dias do ano.

A apresentação foi conduzida pelo presidente Rodolfo Landim, pelo vice-presidente geral e jurídico Rodrigo Dunshee e pelo vice-presidente de Patrimônio Marcos Bodin, que também atuará como CEO do estádio. O estudo foi desenvolvido pela empresa Arena Events + Venues, especializada em projetos de arenas e estádios. O Flamengo informou que a escolha da empresa responsável pela execução será feita por meio de um processo de concorrência.