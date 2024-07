Flamengo compra terreno para construção de estádio; veja em qual bairro do RJ será

O Flamengo venceu o leilão do terreno do Gasômetro, localizado no bairro de São Cristóvão, marcando um passo crucial no ambicioso projeto de construção do seu estádio próprio.

A oferta do clube da Gávea foi de R$ 138,1 milhões, atendendo ao valor mínimo estipulado pela Prefeitura no edital de desapropriação do espaço de 86 mil metros quadrados, situado na Zona Central do Rio de Janeiro.

O leilão ocorreu no Auditório do Centro Administrativo Municipal de São Sebastião (CASS) e contou com a presença do prefeito Eduardo Paes (PSD/RJ), do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e do vice-presidente, Rodrigo Dunshee, além de outros dirigentes e políticos.