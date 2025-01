Projeto de paraense promove ‘peneira’ de atletas do estado com clubes da elite do futebol brasileiro

Os atletas paraenses podem ter mais portas abertas nos clubes da elite do futebol brasileiro, graças ao projeto Hope Brasil Esportes, que promove oportunidades para jovens jogadores, conectando-os a grandes times em busca de novos talentos.

Criado no Rio de Janeiro pelo paraense Emmanuel Valente, que sentia a falta de oportunidades no esporte em Belém, o projeto iniciou suas ações no Pará pela Ilha do Marajó, realizando um mapeamento de atletas, especialmente no município de Muaná. O principal objetivo é transformar vidas por meio do esporte, utilizando o futebol como agente de mudança.

Além dos atletas marajoaras, jovens de Belém também tiveram a chance de mostrar seu talento e chamaram a atenção de clubes cariocas, entre eles o Vasco da Gama. Quatro paraenses se apresentarão ao Gigante da Colina em 2025, além de outros jogadores que terão a oportunidade de se mostrar ao Nova Iguaçu. No total, 19 atletas foram captados por clubes do sudeste por meio do projeto.

Em 2025, a lista de clubes parceiros deve crescer. Além do Vasco e do Nova Iguaçu, o Flamengo já demonstrou apoio ao projeto e começará a realizar a captação de atletas indicados.

As novas seletivas devem seguir o modelo de 2024, com a ação "Peneira na Perifa", que passou por bairros como Águas Lindas e Marambaia em busca de novos talentos do futebol.