Presidente do Palmeiras recebe convite para integrar governo Lula e aceita

A empresária Leila Pereira, que dirige o Palmeiras, foi convidada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. De acordo com o jornal Metrópoles, ela teria aceitado o desafio e passará a trabalhar na instituição, sem direito a receber remuneração. Apesar disso, ela tem a permissão para manter os seus negócios pessoais na esfera privada, entre elas a financeira Crefisa e a presidência do clube paulista.

Além dela, outras mulheres foram chamadas para a mesma empreitada, entre elas Silvia Penna, diretora-geral do Uber no Brasil. Chamado de "Conselhão", o grupo terá a missão de assessorar o presidente da República em diversas decisões que estão na esfera do Poder Executivo. É composto por pessoas de várias áreas da sociedade civil. Leila, inclusive, apareceu em várias fotos ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, durante a reta final de campanha dele e foi duramente criticada após levá-lo em um camarote do Allianz Parque.

O "Conselhão" foi criado em 2003 e havia sido extinto pelo próprio ex-presidente. Ao assumir o cargo pela terceira vez, o presidente Lula decidiu retomar as atividades do órgão e ainda prometeu que iria aparelhá-lo com o maior número possível de mulheres. Já em março deste ano, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, havia anunciado nove nomes para o órgão, entre eles o de Luiza Trajano, presidente do Magazine Luiza.