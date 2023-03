Arcabouço fiscal: Haddad apresenta a Lula proposta para substituir o teto de gastos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com ministros da área econômica por mais de duas horas para discutir o novo arcabouço fiscal. No entanto, o governo não divulgou o resultado do encontro ocorrido nesta sexta-feira (17).

O Ministério da Fazenda divulgou uma nota informando que não há informações sobre o resultado da reunião.

O novo arcabouço fiscal, que irá substituir o teto de gastos, foi finalizado pela equipe de Haddad no início deste mês. Em seguida, o ministro apresentou a proposta aos demais ministros da equipe econômica do governo Lula, e todos aprovaram. Resta apenas a aprovação do presidente.

O objetivo de Fernando Haddad, ministro da Fazenda é apresentar a proposta antes da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, marcada para os dias 21 e 22 deste mês. Acredita-se que a nova regra fiscal pode ter um impacto positivo no comunicado do Copom sobre a queda da Selic, a taxa básica de juros da economia, atualmente em 13,75% ao ano.