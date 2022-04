Presidente do Palmeiras dá celular para jogador da base que teve aparelho quebrado por Calleri

Depois de ter o celular quebrado por Calleri, pelo atacante do São Paulo, o jogador da base do Palmeiras Felipe Goto ganhou um novo aparelho nesta terça-feira (5). O presente foi dado pela da presidente do Verdão, Leila Pereira, que também deu uma camisa do time ao jovem do sub-15.

No último domingo (3), Felipe Goto estava filmando a saída dos jogadores do São Paulo do Allianz Parque, após a derrota por 4 a 0 para o Palmeiras, quando teve o celular derrubado pelo atacante Tricolor.

Calleri chegou a ir às redes sociais pedir desculpas pelos danos causados e ofereceu ajuda para consertar o celular.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)