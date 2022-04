Após quebrar celular de palmeirense, atacante do São Paulo pede desculpas e oferece ajuda

O atacante do São Paulo Jonathan Calleri pediu desculpas ao atleta da base do Palmeiras Felipe Goto, que teve o celular quebrado por ele no último domingo (3), no Allianz Parque. Calleri deu um tapa na mão do palmeirense quando ele estava gravando a saída dos Tricolores do estádio depois da derrota por 4 a 0 para o Verdão.

"Sobre o que aconteceu no estádio ontem, gostaria de enviar o meu sincero pedido de desculpas ao garoto. Foi um momento em que estava de cabeça quente e que não deveria ter acontecido. Me coloco à disposição para reparar o dano causado ao aparelho celular", escreveu o argentino nas redes sociais.

No vídeo, é possível constatar que Felipe Goto, que estava junto com outros palmeirenses, não disse nada para Calleri.

De acordo com informações do UOL, o jogador do São Paulo pretende entrar em contato com Goto para oferecer o reparo no celular, que foi muito danificado, segundo a assessoria do palmeirense.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão do repórter do Núcleo de Esportes, Andre Gomes)