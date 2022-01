Presidente do Corinthians descarta contratação do atacante Diego Costa: 'Nesta janela ele não virá'

Desde o início da janela de transferências, o principal alvo do Corinthians para a temporada é um centroavante, e o Timão está atrás de um atleta de nome para a posição. Contudo, apesar das expectativas, Diego Costa não será o novo 9 do clube.

Em entrevista ao portal "ge", o presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves, descartou a contratação do atacante sergipano.

"O Corinthians, para deixar claro, não está aguardando jogador nenhum. Se quer jogar no Corinthians, vamos conversar. Se não, não vamos. Querer jogar no Corinthians com salário de Arábia é não querer jogar aqui. Estamos na nossa economia, nosso câmbio, real desvalorizado. O Corinthians não fez proposta para o Diego e ficou aguardando. Não, o Corinthians escutou, depois da rescisão, o que ele pretendia para jogar aqui. E estamos estudando. Deixo claro que o Corinthians não trará o Diego Costa", afirmou categoricamente o mandatário.

O Timão aguardou a rescisão contratual entre o atleta e o Atlético-MG para formalizar a proposta. De férias em Lagarto-SE, Diego avaliou a oferta do Corinthians, bem como de equipes europeias, e não ficou safisfeito com os valores apresentados pelo Time do Povo.

Duílio explicou que Diego Costa só jogará no Corinthians caso ele aceite as condições impostas pelo clube, mas a contratação, à princípio, está descartada.

"Não é interessante nos termos que ficou. Não jogará no Corinthians, só se os valores mudarem. Posso cravar que nesta janela ele não virá para o Corinthians. Grande jogador, gosto muito, é a cara do clube, nos ajudaria, temos carência. Mas é uma operação em que a conta não fecha", concluiu.

Até agora, o clube do Parque São Jorge anunciou três reforços para a próxima temporada: o lateral Bruno Melo, o zagueiro Robson Bambu e o meia Paulinho. A tendência é que nos dias seguintes seja confirmado o negócio pelo goleiro Ivan, da Ponte Preta.

Apesar disso, o desejo do Corinthians na janela sempre foi um centroavante de peso. Cavani foi o grande sonho, negociação chegou a ser aberta, mas o jogador apontou que deve ficar no Manchester United, da Inglaterra, pelo menos até o fim do seu contrato, que se encerra em junho. Luis Suárez foi outro sonho, mas nem quis abrir conversas.