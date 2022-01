Analista ex-Paysandu é contratado pelo Corinthians; veja onde está a 'filial pernambucana' montada em 2021

O analista de desempenho Anderson Borges, que passou pelo Paysandu na última temporada, foi contratado pelo Corinthians. Por falar em Pernambuco. Anderson Borges fez parte de uma série de profissionais contratados pelo ex-executivo Bicolor, Ítalo Rodrigues, na última temporada, com passagens pelo estado nordestino.

Agora, a equipe de O Liberal mostra onde estão os jogadores e técnicos que vieram nesse pacotão pernambucano para a Curuzu, no ano passado:

Ainda no clube, Marlon é o único que pode se dizer que deu certo no Papão (Cristino Martins / O Liberal)

Marlon - ex-Sport

O meia-atacante Marlon é provavelmente o único jogador da lista que possa ter uma avaliação positiva. Apesar de não ser brilhantes, foi um dos jogadores mais importantes do elenco e fez quatro gols em 35 jogos. Continua na Curuzu.

Ruy foi a maior decepção da última temporada, dentre os jogadores (John Wesley/Paysandu)

Ruy - ex-Náutico

Nome de maior peso da lista, o meia Ruy decepcionou com a camisa do Paysandu. Após tentativas de todos os técnicos, Ruy perdeu a titularidade após o primeiro mês no Papão. Fez 31 jogos e marcou quatro gols. Está emprestado ao Concórdia-SC.

Jefferson - ex-Santa Cruz

Contratado com status de 'ex-pupilo de Jorge Jesus', o lateral-esquerdo Jefferson sequer entrou em campo pelo Paysandu. O jogador convive com lesões e está sem clube.

Jhonnatan - ex-Náutico

Paraense revelado pelo Remo, Jhonnatan não teve sucesso nesta terceira passagem pela Curuzu. Jogou em 29 partidas e fez um gol. Acertou com a Portuguesa-RJ.

Robinho - ex-Náutico e Santa Cruz

Outro dos nomes que foi alvo da torcida. Robinho fez 24 jogos e um gol, e teve sempre questionada a titularidade em alguns jogos. O jogador retornou ao Náutico, clube que o revelou.

Denilson - ex-Santa Cruz

Denilson começou sendo usado como volante, mas logo passou a ser opção na zaga, com os problemas no setor e a polivalência do jogador. Mesmo assim, também foi criticado pelos bicolores. Fez 35 jogos e marcou quatro gols. Vai jogar esta temporada no CSA.

Paulinho - ex-Santa Cruz e Náutico

Titular no início do ano, o volante Paulinho perdeu protagonismo ao longo do ano, com o meio-campo sendo o setor que criou mais dúvidas. Fez 25 partidas no Paysandu e também vai jogar no Concórdia-SC.

Marino - ex-Sport

O volante Marino teve um desempenho razoável com a camisa bicolor. Chegou já com a Série C em andamento e ainda fez 16 jogos e marcou dois gols. Acertou com o Madureira-RJ.

Paulo Roberto - ex-Sport

Chegou como titular, mas as lesões atrapalharam uma sequência maior para o volante Paulo Roberto. O jogador fez 15 jogos pelo Papão e defende agora o Lemense-SP, da Série A2 do Paulistão.

Bruno Paulo - ex-Santa Cruz

O atacante Bruno Paulo mal jogou na temporada pelo Paysandu. Foram apenas quatro partidas, nenhum gol marcado, e ficou sem clube o resto do ano. Acertou com o Brasil de Pelotas para 2022.

Laércio - ex-Salgueiro

Reserva em boa parte do ano passado, teve maior destaque nos últimos jogos. Fez 17 partidas e marcou dois gols. Teve o contrato rescindido pelo Cruzeiro esta semana.

Júnior - ex-Santa Cruz

Chegou e deixou o clube sem nem estrear, poucos dias antes do Parazão 2021.

Vinícius Eutrópio - ex-Santa Cruz

Vinícius Eutrópio não deixou saudades. O treinador já chegou ao clube contestado pelo retrospecto recente pouco expressivo. Comandou o Paysandu em apenas nove jogos da Série C 2021, tendo três vitórias, quatro empates e duas derrotas. Surpreendemente, vai treinar o Londrina-PR.

Itamar Schulle - ex-Santa Cruz

Primeiro técnico do Paysandu no ano, Itamar Schulle não convenceu após 15 jogos. Teve oito vitórias, quatro empates e três derrotas, mas o rendimentou não agradou o clube e foi desligado ainda no estadual. Itamar é mais um que está no Concórdia-SC.