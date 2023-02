Presidente da FPF promete mudanças na base do Pará após título do Brasil no Sul-Americano Sub-20

O título do Sul Americano Sub-20, conquistado pela Seleção Brasileira no último domingo (12), pode ter aberto novos horizontes para o trabalho com as categorias de base no futebol do Pará. De acordo com o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, que chefiou a delegação canarinha campeã na Colômbia, novidades no Parazão Sub-20 podem ser anunciadas em breve.

"Foi uma honra liderar a delegação brasileira e voltar para casa com o título que há 12 anos nossos atletas não conquistavam. Volto para o Brasil com um novo olhar para a nossa base, agora com a experiência de saber como fazer para impulsionar nossos atletas mais novos e desenvolver um Campeonato Sub-20 no padrão que o Pará merece”, afirma Gluck Paul.

VEJA MAIS

Calendário da base é robusto para 2023

No início do mês, o diretor de competições da FPF, Del Filho, anunciou novidades no calendário de competições da Federação para 2023. Entre as novidades deste ano está o crescimento do número de torneios de base. De acordo com o novo calendário, estão previstas seis competições para as categorias de base.

No futebol feminino, além do Parazão Sub-20, haverá a disputa da Copa CEJU, agora para a categoria Sub-17. Já no masculino, haverá a Copa Pará Sub-20 e Sub-17, além dos Campeonatos Paraenses de ambas as categorias.

Gluck Paul foi convidado da CBF

O convite para chefiar a delegação brasileira partiu do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, em dezembro do ano passado. Segundo documento enviado pela CBF à Federação, o convite se deu "pela dedicação e serviços prestados em prol do desenvolvimento do Futebol no estado do Pará”. Vale destacar que Gluck Paul também havia sido convidado para compor a delegação da CBF na Copa do Mundo de 2022, no Catar.