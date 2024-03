Portuguesa-RJ x Cuiabá: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (12/03) pela Copa do Brasil

Portuguesa-RJ x Cuiabá disputam hoje, terça-feira (12/03), a segunda rodada da Copa do Brasil. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Portuguesa-RJ x Cuiabá ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Copa do Brasil, Portuguesa empatou com Audax Rio por 0 a 0 e Cuiabá venceu Real Noroeste por 4 a 1.

VEJA MAIS

Portuguesa-RJ x Cuiabá: prováveis escalações

Portuguesa: Marquinhos; Joazi, Diego Guerra, Pedro Botelho, Pará; Wellington Cézar, Nenê Bonilha; Vinícius Garcia, Anderson Rosa, Romarinho, Hernane. Técnico: Caio Couto.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Marllon, Ramon; Guilherme Madruga, Lucas Mineiro, Fernando Sobral, Derik Lacerda, Deyverson, Isidro Pitta. Técnico: Luiz Fernando Iubel.

FICHA TÉCNICA

Portuguesa x Cuiabá

Copa do Brasil

Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 12 de março de 2024, 20h