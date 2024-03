Barcelona x Napoli: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/03) pela Champions League

Barcelona x Napoli disputam hoje, terça-feira (12/03), as oitavas de final da Champions League. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Barcelona x Napoli ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Napoli foi vice-líder do Grupo C com 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 10 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já Barcelona liderou o Grupo H e acumulou 4 vitórias, 2 derrotas, 15 gols marcados e 8 gols sofridos.

Barcelona e Napoli empataram por 1 a 1 durante a partida de ida pelas oitavas de final da Champions League.

Barcelona x Napoli: prováveis escalações

Napoli: Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Leo Ostigard e Pasquale Mazzocchi; Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Hamed Traorè; Matteo Politano, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

Barcelona: Ter Stegen; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí e João Cancelo; Andreas Christensen, Frenkie de Jong e Pedri; Lamine Yamal, Vitor Roque e Robert Lewandowski.

FICHA TÉCNICA

Barcelona x Napoli

Champions League

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, Espanha

Data/Horário: 12 de março de 2024, 17h