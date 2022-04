Portuguesa RJ x Corinthians: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (20/04) pela Copa do Brasil

As equipes Portuguesa-RJ x Corinthians entram em campo às 21h30 (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (20/04), para disputar a 3° rodada da Copa do Brasil. A partida será realizada no Estádio Jacy Scaff, o Estádio do Café, em Londrina (PR). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Portuguesa-RJ x Corinthians ao vivo?

A partida Portuguesa-RJ x Corinthians pode ser acompanhada ao vivo pelo canal SporTV e pelo serviço de streaming Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Portuguesa-RJ x Corinthians chegam para o jogo?

Portuguesa venceu por 2 a 0 a sua estreia pela Copa do Brasil, jogada contra o Sampaio Corrêa. Na Série D do Brasileirão, a equipe empatou por 0 a 0 na sua estreia contra o São Bernardo. Já no Campeonato Carioca, o time foi eliminado pelo Resende nas semifinais.

Corinthians já tem 2 vitórias pelo Brasileirão 2022: uma por 3 a 1 contra o Botafogo e outra por 3 a 0 contra o Avaí. Na Libertadores, a equipe perdeu para o Always Ready por 2 a 0 e venceu o Deportivo Cali por 1 a 0.

A partida de volta será disputada às 21h30 do dia 11 de maio.

Prováveis escalações

Portuguesa-RJ: George; Joazi, Itambé, Leandro Amaro e Jerfferson. Sidney, Jhonnatan e Miler; Claudinho, Rafael Pernão e Kayron. Técnico: Toninho Andrade.

Corinthians: Cássio; Léo Maná (Fagner), Robert Renan, Belezi (Gil) e Bruno Melo; Xavier, Giuliano e Luan ; Adson, Gustavo Mosquito e Giovane. Técnico: Vítor Pereira.

Ficha técnica - Portuguesa RJ x Corinthians

Copa do Brasil

Local: Estádio Jacy Scaff, em Londrina (PR)

Data/horário: 20 de abril de 2022, às 21h30