Flamengo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (20/04) pelo Brasileirão

As equipes Flamengo x Palmeiras entram em campo hoje, quarta-feira (20/04), para disputar uma partida adiantada da 4° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida começa às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Flamengo x Palmeiras ao vivo?

A partida Flamengo x Palmeiras pode ser acompanhada ao vivo pelo serviço de streaming Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como Flamengo x Palmeiras chegam para o jogo?

Pelo Brasileirão, o Flamengo já passou por um empate por 1 a 1 contra o Athletico-PR e uma vitória por 3 a 1 contra o São Paulo. No Campeonato Carioca, o time chegou às finais, mas foi superado pelo Fluminense.

Já o Palmeiras perdeu sua estreia pelo Campeonato Brasileiro, jogada contra o Ceará, por 3 a 2. Depois, empatou por 1 a 1 com o Goiás. A equipe foi a campeã do Paulistão 2022.

Palmeiras e Flamengo se enfrentaram pela última vez na final da Copa Libertadores da América, em 27 de novembro de 2021. Na ocasião, Palmeiras venceu por 2 a 1 e se tornou o campeão da competição.

Prováveis escalações

Flamengo: Santos; Willian Arão, David Luiz, Filipe Luís; Isla, João Gomes, Thiago Maia, Lázaro; Everton Ribeiro, Arrascaeta; Gabriel. Técnico: Paulo Sousa.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo, Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga; Dudu, Rony e Rafael Navarro. Técnico: Abel Ferreira.

Ficha técnica - Flamengo x Palmeiras

Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/horário: 20 de abril de 2022, às 19h30