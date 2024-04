Porto x Vitória de Guimarães: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/04) pela Taça de Portugal

Porto x Vitória de Guimarães disputam hoje, quarta-feira (17/04), a volta da semifinal da Taça de Portugal. O jogo ocorre às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Porto x Vitória SC ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pelo Star+, a partir das 16h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ao longo da competição, Porto eliminou Vilar de Perdizes por 2 a 0, Montalegre por 4 a 0, Estoril por 4 a 0 e Santa Clara por 2 a 1.

Já Vitória SC superou Moncarapachense por 3 a 1, Vilaverdense por 4 a 1, Penafiel por 1 a 0 e Gil Vicente por 3 a 1.

Porto venceu a partida de ida contra Vitória de Guimarães por 1 a 0.

Porto x Vitória de Guimarães: prováveis escalações

Vitória SC: Varela; Fernandes, J Silva, Ribeiro; Gaspar, D Silva, Handel, Freitas; Mendes, J Silva, A Silva.

Porto: Andrew; Carlos, Pereira, Fernandes, Buta; Dominguez, Castillo, Neto, Costa; Fujimoto, Correia.

FICHA TÉCNICA

Porto x Vitória de Guimarães

Taça de Portugal

Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal

Data/Horário: 17 de abril de 2024, 16h15