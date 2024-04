Manchester City x Real Madrid: onde assistir e escalações do jogo hoje (17/04) pela Champions League

Manchester City x Real Madrid disputam hoje, quarta-feira (17/04), as quartas de final da Champions League. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Manchester City x Real Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Champions League, Manchester City liderou o Grupo G e Real Madrid o Grupo C. Ambas as equipes venceram todos os 6 jogos que disputaram.

Nas oitavas de final, Manchester City eliminou Copenhague após duas vitórias de 3 a 1. Já Real Madrid superou Leipzig com uma vitória de 1 a 0 e empate de 1 a 1.

A partida de ida entre Real Madrid e Manchester City terminou em empate de 3 a 3.

VEJA MAIS

Manchester City x Real Madrid: prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Walker (Akanji), Stones, Rúben Dias e Gvardiol; Rodri, De Bruyne e Bernardo Silva; Foden, Haaland e Grealish.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militão (Nacho), Rudiger e Mendy; Kroos, Valverde, Camavinga e Bellingham; Vinicius Jr. e Rodrygo.

FICHA TÉCNICA

Manchester City x Real Madrid

Champions League

Local: Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra

Data/Horário: 17 de abril de 2024, 16h