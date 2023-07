Porto da Palha e Providência fazem final de campeonato de Feiras Livres de Belém

Belém conhece nesta quarta-feira (19) o grande vencedor da 2ª edição do Futfeiras, campeonato que reúne times de futebol das principais feiras da capital. A partida decisiva, disputada entre Porto da Palha e Providência, ocorre na Arena Fitbol, que fica no bairro da Condor, às 16h. Serão distribuídos, ao final do evento, troféus aos campeões e aos destaques da competição.

Ao todo, 12 equipes participaram do torneio: Ver-o-peso, Feira do Açaí, Barreiro, Pedreira, Feira da 25, Cremação, Jurunas, São Brás, Entroncamento, Guamá, Porto da Palha e Providência. Elas se enfrentaram em três rodadas na fase classificatória e as oito melhores avançam às quartas de final, disputadas em formato mata-mata. As rodadas eram sempre disputadas às quartas-feiras, à tarde.

Entre as regras principais para o torneio estava o número máximo de componentes em cada time: 15. Além disso, as feiras participantes só podem inscrever no torneio uma equipe.

De acordo com Rafael Dahás, um dos organizadores do evento, o Futfeiras é uma oportunidade para os feirantes mostrarem seu talento e espírito esportivo. Além disso, o evento contribui para fortalecer os laços comunitários.

."A nossa ideia é confraternizar, brincar entre si. A ideia é que a gente consiga entender um pouco mais das peculiaridades de cada feira, pra que alguns projetos sociais possam ser feitos de forma mais eficaz", disse Rafael.

O evento é organizado pelo IDTAMA (Instituto de Desenvolvimento e Tecnologia da Amazônia), com apoio do Instituto Ver-o-Peso.