Ponte Preta x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/01) pelo Paulistão

Ponte Preta x Corinthians disputam hoje, quarta-feira (29/01), a 5° rodada do Campeonato Paulista. O jogo começa às 19h45 (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ponte Preta x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 19h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Corinthians é o vice-líder do Grupo A do Campeonato Paulista 2025 e acumula um total de 3 vitórias, 1 derrota, 7 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já a Ponte Preta permanece invicta no 3° lugar do Grupo D da competição com apenas 1 vitória, 3 empates, 3 gols marcados e 2 gols sofridos.

Ponte Preta x Corinthians: prováveis escalações

Ponte Preta: Diogo Silva; Saimon, Emerson e Artur; Pacheco (Maguinho), Léo Oliveira, Serginho, Elvis e Danilo Barcelos; Everton Brito e Danrlei (Jean Dias). Técnico: Alberto Valentim.

Corinthians: Hugo Souza; Léo Maná, João Pedro Tchoca, Félix Torres e Hugo; José Martínez, Charles e Alex Santana; Romero, Talles Magno e Héctor Hernández (Pedro Raul). Técnico: Ramón Díaz.

FICHA TÉCNICA

Ponte Preta x Corinthians

Campeonato Paulista

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Data/Horário: 29 de janeiro de 2025, 19h45