Maricá x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (29/01) pelo Campeonato Carioca

Maricá x Vasco da Gama disputam hoje, quarta-feira (29/01), a 6° rodada do Campeonato Carioca. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Maricá x Vasco ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Maricá lidera invicto o Campeonato Carioca e acumula 3 vitórias, 2 empates, 8 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já o Vasco ocupa a 3° posição da competição e soma 2 vitórias, 3 empates, 8 gols marcados e 3 gols sofridos.

Maricá x Vasco: prováveis escalações

Maricá: Dida; Magno, Mizael Monteiro, Felipe Carvalho, João Victor, Ramon, Vinicius Matheus, Gutemberg, Walber, Denilson e Sergio Mendonça. Técnico: Reinaldo Oliveira.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Tchê Tchê, Jair, Paulinho, Coutinho, Alex Teixeira e Vegetti. Técnico: Fabio Carille.

FICHA TÉCNICA

Maricá x Vasco da Gama

Campeonato Carioca

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 29 de janeiro de 2025, 19h