Polícia investiga como homicídio a morte de irmão de jogador Taison, do Internacional

A Polícia Civil em Santa Catarina iniciou as investigações sobre a morte de Leandro Barcellos Freda, irmão do jogador Taison, do Internacional. A vítima faleceu na noite do último domingo (20/02), enquanto era imobilizada por moradores de um prédio residencial em Florianópolis (SC). O caso está sendo investigado como homicídio.

Segundo o 21º Batalhão de Polícia Militar (PM), os moradores do condomínio envolvido solicitaram, na noite do domingo, apoio policial para prender um homem que supostamente foi pego tentando invadir apartamentos.

Ao chegar no local, os policiais avistaram três pessoas imobilizando Leandro Barcellos, que já não apresentava sinais vitais. Os policiais então chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém os paramédicos não conseguiram reanimar a vítima.

Ainda segundo o 21° Batalhão, equipes da Divisão de Homicídios da Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas. A ocorrência, que inicialmente foi registrada como "roubo em andamento", foi finalizada como homicídio.

Em uma de suas redes sociais, o jogador Taison Freda, que atualmente joga pelo Inter de Porto Alegre, lamentou a morte do irmão. "Não precisava ser tão cedo. Irei sentir tua falta", disse.