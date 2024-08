Pesquisa aponta quem é o melhor técnico do Brasil: veja

Um levantamento realizado pelo Instituto Atlas/Intel em parceria com o jornal Estadão apontou o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, como o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro. A pesquisa foi realizada com torcedores de diversas equipes do país e colocou o português em primeiro lugar, seguido por Tite, do Flamengo, e Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza.

VEJA MAIS

De acordo com o levantamento, cerca de 27,9% dos entrevistados consideram Abel o melhor técnico pelo segundo ano consecutivo. Tite aparece em segundo lugar, com 18,6% dos votos, enquanto o argentino Vojvoda completa o top 3, recebendo 9,1% das preferências.

Desde que assumiu o comando do Palmeiras em 2020, Abel Ferreira se tornou o técnico mais longevo da história do clube. Durante seu período à frente da equipe, ele conquistou dois títulos da Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil e três Campeonatos Paulistas.

Confira o ranking completo dos melhores treinadores

Abel Ferreira (Palmeiras): 27,9% Tite (Flamengo): 18,6% Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza): 9,1% Artur Jorge (Botafogo): 8,1% Seabra (Cruzeiro): 7,2% Luis Zubeldía (São Paulo): 4,1% Renato Gaúcho (Grêmio): 3,8% Renato Paiva (Vasco): 3,7% Rogério Ceni (Bahia): 3,7% Mano Menezes (Fluminense): 3,2%