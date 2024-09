Peru x Colômbia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06) pelas eliminatórias da Copa

Peru x Colômbia disputam hoje, sexta-feira (06/09), a 7° rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. O jogo será realizado às 22h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Peru x Colômbia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 3, a partir das 22h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Colômbia é a 3° colocada das eliminatórias sul-americanas, é a única equipe ainda invicta e acumula 3 vitórias, 3 empates, 6 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já o Peru está na lanterna da competição, ainda não obteve qualquer vitória e soma 2 empates, 4 derrotas, 1 gol marcado e 8 gols sofridos.

Peru x Colômbia: prováveis escalações

Peru: Gallese; Corzo, Zambrano e Callens; Advincula, Tapia, Quispe, Cartagena e Andy Polo; Lapadula e Edison Flores.

Colômbia: Camilo Vargas; Muñoz, Sánchez, Cuesta e Mojica; Richard Ríos (Uribe), Lerma e Jhon Arias; James Rodríguez, Córdoba e Luis Díaz.

FICHA TÉCNICA

Peru x Colômbia

Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima

Data/Horário: 06 de setembro de 2024, 22h30