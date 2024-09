Brasil x Equador: onde assistir ao vivo e escalações do jogo da seleção brasileira hoje (06/09)

Brasil x Equador disputam hoje, sexta-feira (06/09), a 7° rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. O jogo ocorrerá às 22h (horário de Brasília), no Estádio Major Couto Pereira, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brasil x Equador ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV, a partir das 22h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Brasil é o 6° colocado das eliminatórias sulamericanas para a Copa do Mundo com 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 8 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já a seleção equatoriana ocupa a 5° posição da competição e acumula 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 5 gols marcados e 3 gols sofridos.

Brasil x Equador: prováveis escalações

Brasil: Alisson; Danilo, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Endrick e Vinicius Junior. Técnico: Dorival Júnior.

Equador: Galíndez; Preciado, Torres, Hincapié e Estupiñán; Moisés Caicedo, Gruezo e Alan Franco; Kendry Páez, Valencia e Sarmiento. Técnico: Sebastián Beccacece.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Equador

Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Major Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 06 de setembro de 2024, 22h