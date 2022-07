Pediu para sair: Lisca paga multa, rescinde com o Sport e acerta ida ao Santos

Lisca está a caminho do Santos. Apenas somente quatro jogos pelo Sport, o técnico pediu a rescisão contratual para assumir o Peixe. A informação foi confirmada pelo próprio treinador ao ge de São Paulo. Pouco depois, o clube pernambucano o fim do vínculo com o gaúcho.

Para deixar o Sport, Lisca topou assumir uma multa de cerca de R$ 150 mil. Ele viaja a São Paulo nesta quarta-feira (20), para se integrar ao clube, conhecer comissão técnica e a diretoria santista.

Como não haverá tempo de ser registrado no BID da CBF, Lisca não poderá comandar o Alvinegro Praiano contra o Botafogo, mas ele estará na Vila Belmiro para acompanhar, de camarote, o confronto, que inicia às 21h30. À beira do gramado estará o interino Marcelo Fernandes.

Desta forma, a primeira atividade sob o comando do novo técnico será somente na quinta e a estreia ocorrerá domingo, contra o Fortaleza, na Arena Castelão.