Paysandu divulga a escalação para a final do parazão; confira

O Paysandu já definiu sua equipe para o segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Paraense, e ela será exatamente a mesma do jogo passado. A bola rola neste domingo (8), às 17h, no Estádio Mangueirão, em Belém.

Acompanhe tudo sobre o Re-Pa decisivo do Parazão!

O clássico define o campeão estadual de 2026. No primeiro confronto da decisão, o Paysandu venceu por 2 a 1 e chega ao jogo com a vantagem do empate para conquistar o título. O Remo, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para levantar a taça no tempo normal. Caso vença por um gol, a decisão será nas cobranças de pênaltis.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O Paysandu, dirigido por Júnior Rocha, aposta na manutenção da base que venceu o jogo de ida para tentar confirmar o título estadual.

Confira a escalação: